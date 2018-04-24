Fatih Başkan

Türkiye dün çocuklar gibi şendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla bir araya geldi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı koltuğunu Cenk Yakın Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Fatih Mintaş'a devretti. Erdoğan, "İstikbalimizin teminatı genç yavrularımızla Külliyemiz'de, Milletin Evi'nde Cumhurbaşkanlığı makamında bir aradayız. Daha nice 98 yıllara temennisiyle sizleri burada ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Bu makamlar malum hep gelip geçicidir. Bunlar kalıcı değil. Bugün de Sayın Başkan Fatih'e biz bu makamı takdim ediyoruz" dedi.



BU BAYRAĞI EN GÜZEL YERLERE TAŞIYACAĞIZ

Cumhurbaşkanlığı görevini devralan Fatih Mintaş, "Bizler vatanımızı ve bayrağımızı korumayı, insan sevgisini ve çalışkan olmayı, dürüst olmayı değerli öğretmenlerimizden, kıymetli anne ve babalarımızdan öğreniyoruz. Bugünün çocukları, yarının büyükleri olarak sizlerden aldığımız bu bayrağı ülkemizin en güzel yerlerine taşıyacağız" dedi.

UMUDUM ARTIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Benim de temennim Fatih ismiyle müsemma olur. İnşallah sadece isimde kalmaz. Çok önemli. Çok güzel bir isim. Temennimiz odur ki gerek istikbal gerek istiklal mücadelemizde sizlerin çok farklı bir yeri, önemi var. Başarılarınızla övüneceğiz. Bunu kesinlikle bilmenizi istiyorum. Sizlerin gözlerindeki şu parıltılar şahsen benim geleceğe olan umudumu çok daha fazlasıyla arttırıyor. Hele hele Sayın Cumhurbaşkanı'nın gözündeki parıltı, bana çok daha farklı bir güven aşılıyor" dedi.



TORUNLARIMLA DÜN BİRLİKTE EĞLENDİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a torunlarıyla 23 Nisan kutlaması yapıp yapmadığı soruldu. Çocuk Cumhurbaşkanı Mintaş, "Kardeşimle birlikte vakit geçiriyorum. Torunlarım olmadığı için..." sözleri gülüşmeye neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da "İnşallah olacak. Bol olsun" dedi. Erdoğan, "Benim şimdilik 6 tane var" demesi üzerine Mintaş, "Maşallah" diye karşılık verdi. Erdoğan, "Ben buradayım. Torunlar İstanbul'da. Dün kendileriyle vedalaştık. Dün kendileriyle eğlendim. 23 Nisan'ı bir gün önceden İstanbul'da kutlamış olduk" dedi.









Erdoğan, daha önce gerçekleştirdiği Sırbistan'nın Sancak Bölgesi'ndeki ziyaretinde tanıştığı Novi Pazarlı Mina ile bu kez Külliye'de bir araya geldi.







Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'nin 23 Nisan gala programında 40 ülkeden çocukların hazırladığı gösterileri izledi.



Hasan AY