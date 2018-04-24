ErmenisYan

ABD ve İngiltere'nin yön verdiği Ermenistan'da beklenen oldu ve sokaklar karıştı. Önceki gün Ermenistan'da hükümet karşıtı gösterilerin sona ermesini görüşmek için muhalif lider Nikol Paşinyan'la bir araya gelen Başbakan Serj Sarkisyan, muhalefeti 'şantaj yapmakla' suçlayıp toplantıyı terk etmişti. Program sonunda gözaltına alınan Paşinyan, sokağın fitilini ateşledi. Ülkenin dört bir yanında binlerce protestocu, askeri üniformalarla sokaklara döküldü. Göstericiler, başkent Erivan'daki önemli caddeleri kapatarak hükümet karşıtı sloganlar attı. Ülkenin Savunma Bakanlığı, göstericiler arasında askerler olduğunu kabul etti. Bu askerlerin sert yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı belirtildi. Bölgedeki aktivistler ve ABD destekli Özgür Avrupa Radyosu, askerlerin yer aldığı birbirinden ilginç fotoğrafları paylaştı. O andan itibaren gözaltındaki Paşinyan, serbest bırakıldı. Ardından Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan, "Sokaklardaki protestocular benim başbakan olmamı istemiyor. Talebinizi yerine getiriyorum. Size son kez başbakan olarak sesleniyorum. Paşinyan haklıydı. Yanılmışım. Başbakanlığı bırakıyorum" diyerek istifa ettiğini açıkladı.
GÖSTERİLER BİTİRİLMELİ
Muhalefet, referandumla yapılan bu değişikliği Sarkisyan'ın iktidarda kalmaya devam etme girişimi olarak görüyor. Sarkisyan, 2008'den bu yana yürüttüğü cumhurbaşkanlığını görev süresi dolduğu için geçen Mart ayında bırakmak zorunda kalmıştı. Onun yerine eski Başbakan Armen Sarkisyan seçilmişti. Armen Sarkisyan, gösterilerin sona ermesi gerektiğini açıkladı.
Nikol Paşinyan, Sarkisyan'ın büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödediğini söyledi.
Sarkisyan, "Gösteriler, medyanın desteğiyle şuursuzca büyütüldü" dedi.
GÖSTERİLER BİTİRİLMELİ
Muhalefet, referandumla yapılan bu değişikliği Sarkisyan'ın iktidarda kalmaya devam etme girişimi olarak görüyor. Sarkisyan, 2008'den bu yana yürüttüğü cumhurbaşkanlığını görev süresi dolduğu için geçen Mart ayında bırakmak zorunda kalmıştı. Onun yerine eski Başbakan Armen Sarkisyan seçilmişti. Armen Sarkisyan, gösterilerin sona ermesi gerektiğini açıkladı.
Nikol Paşinyan, Sarkisyan'ın büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödediğini söyledi.
Sarkisyan, "Gösteriler, medyanın desteğiyle şuursuzca büyütüldü" dedi.
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