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Ermen

Dış güçlerin hakim olduğu ’da yüzlerce protestocu, larla başkent Erivan’da sokaklara döküldü. Göstericiler, başkent Erivan’daki önemli caddeleri kapatarak hükümet karşıtı sloganlar attı. Başbakan da etti...

ErmenisYan
ABD ve 'nin yön verdiği 'da beklenen oldu ve sokaklar karıştı. Önceki gün Ermenistan'da hükümet karşıtı gösterilerin sona ermesini görüşmek için muhalif lider 'la bir araya gelen Başbakan , muhalefeti 'şantaj yapmakla' suçlayıp toplantıyı terk etmişti. Program sonunda gözaltına alınan Paşinyan, sokağın fitilini ateşledi. Ülkenin dört bir yanında binlerce protestocu, larla sokaklara döküldü. Göstericiler, başkent Erivan'daki önemli caddeleri kapatarak hükümet karşıtı sloganlar attı. Ülkenin , göstericiler arasında askerler olduğunu kabul etti. Bu askerlerin sert yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı belirtildi. Bölgedeki aktivistler ve destekli Özgür Avrupa Radyosu, askerlerin yer aldığı birbirinden ilginç fotoğrafları paylaştı. O andan itibaren gözaltındaki Paşinyan, serbest bırakıldı. Ardından Ermenistan Başbakanı Serj Sark, "Sokaklardaki protestocular benim başbakan olmamı istemiyor. Talebinizi yerine getiriyorum. Size son kez başbakan olarak sesleniyorum. Paşinyan haklıydı. Yanılmışım. Başbakanlığı bırakıyorum" diyerek ettiğini açıkladı.

​GÖSTERİLER BİTİRİLMELİ
Muhalefet, referandumla yapılan bu değişikliği Sarkisyan'ın iktidarda kalmaya devam etme girişimi olarak görüyor. Sarkisyan, 2008'den bu yana yürüttüğü cumhurbaşkanlığını görev süresi dolduğu için geçen Mart ayında bırakmak zorunda kalmıştı. Onun yerine eski Başbakan seçilmişti. Armen Sarkisyan, gösterilerin sona ermesi gerektiğini açıkladı.



Nikol Paşinyan, Sarkisyan'ın büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödediğini söyledi.



Sarkisyan, "Gösteriler, medyanın desteğiyle şuursuzca büyütüldü" dedi.
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