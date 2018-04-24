Ivanka Trump'ın annesi Ivana Trump ilginç açıklamalar yaptı. Ivana Trump, "Donald'ın 2020'de de seçilmesi ihtimal. Ancak çok daha fazla çalışması gerekiyor. Bu onun için bir tercih olacak. Ancak tekrar aday olmasa ve ailesiyle vakit geçirse elbette daha mutlu olur. Umarım bu konudaki kararını vermeden önce iyi düşünür" dedi. Ivana, Donald Trump ile 15 yıl evli kaldı. Donald Jr., Eric ve şu anda Beyaz Saray'da kıdemli danışman olan Ivanka'nın annesi olan Ivana, ABD Başkanlığı'nın çok özel olduğunu ancak ailenin de değerli olduğuna dikkat çekti.
EX eşinden Trump’a ayar
Etiketler: Beyaz Saray , donald trump , eski eşi , Ivanka Trump
- 24 Nisan 2018, Salı
- Gazete
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