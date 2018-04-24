İngiltere'de tahta yeni bir erkek varis heyecanı yaşandı. Cambridge Düşesi Kate Middleton, üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi. Dün sabah saatlerinde hastaneye götürülen Kate Middleton, yerel saatle 11.01'de (TSİ 13.01) doğum yaptı. Prens William-Middleton çiftinin resmi konutu Kensington Sarayı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 3 kilo 800 gram ağırlığında doğan bebeğin cinsiyetinin erkek olduğu bildirildi. Prens William'ın da doğum sırasında eşinin yanında bulunduğu belirtilen açıklamada, anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi. Kraliyet geleneğine göre doğum duyurusunun Kraliçe 2. Elizabeth'in resmi konutu olan Buckingham Sarayı'nın girişine de asılarak kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor. Yeni doğan bebek, ağabeyi Prens George ve ablası Prenses Charlotte'tan sonra tahtın altıncı varisi oldu. Kraliyet bebeği, Cambridge Dükü unvanını alacak.
Altıncı varis
Kate Middleton üçüncü çocuğunu doğurdu. Yeni erkek bebek, ağabeyi Prens George ve ablası Prenses Charlotte’tan sonra tahtın altıncı varisi oldu
Etiketler: Kate Middleton , Prens George , Kensington Sarayı , Prens William , Buckingham Sarayı , Prenses Charlotte , İngiltere , resmi konut , varis
- 24 Nisan 2018, Salı
- Gazete
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