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Altıncı

üçüncü çocuğunu doğurdu. Yeni erkek bebek, ağabeyi ve ablası ’tan sonra tahtın altıncı i oldu

Altıncı varis
İngiltere'de tahta yeni bir erkek heyecanı yaşandı. Cambridge Düşesi Kate Middleton, üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi. Dün sabah saatlerinde hastaneye götürülen , yerel saatle 11.01'de (TSİ 13.01) doğum yaptı. -Middleton çiftinin u 'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 3 kilo 800 gram ağırlığında doğan bebeğin cinsiyetinin erkek olduğu bildirildi. Prens William'ın da doğum sırasında eşinin yanında bulunduğu belirtilen açıklamada, anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi. Kraliyet geleneğine göre doğum duyurusunun Kraliçe 2. Elizabeth'in resmi konutu olan 'nın girişine de asılarak kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor. Yeni doğan bebek, ağabeyi ve ablası 'tan sonra tahtın altıncı varisi oldu. Kraliyet bebeği, Cambridge Dükü unvanını alacak.
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