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Erdoğan, 'taki hakkında bilgi aldı

Erdoğan, ’taki le ilgili, bölgede bulunan Başbakan Yardımcısı Akdağ’dan bilgi aldı.

Erdoğan, Samsattaki deprem hakkında bilgi aldı

, Adıyaman'ın ilçesindeki le ilgili bölgede bulunan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'dan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, depremin yol açtığı hasarlar hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların sarılması için gereken her şeyin yapılacağını belirtti.

Yaralılara Allah'tan şifa dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili olarak Adıyaman Milletvekili ve Başkan Vekili Ahmet Aydın'la da görüştü.

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  • 24 Nisan 2018, Salı 19:11
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