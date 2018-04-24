Ağrı Valiliğinin İl Özel İdaresi kaynaklarıyla Ağrı-Van karayolu Ahmed-i Hani Havalimanı karşısında başlattığı projede, Maden Tetkik ve Arama (MTA) ekipleri sondajla 1500 metre derinliğe inmeyi hedefliyor.
Yaklaşık 2 ay sürecek sondaj çalışmalarında beklenen su kaynağına daha erken ulaşılabileceğini göz önünde bulunduran uzmanlar, 70 derece üzerinde bir sıcaklığa sahip kaynağı yeryüzüne çıkarmayı amaçlıyor.
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