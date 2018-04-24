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'da jeotermal su kaynağı projesi kapsamında ilk sondaj törenle vuruldu

'da, yaklaşık 3 milyon liraya mal olması planlanan ve bulunması halinde şehrin ısınması ve seracılıkta da kullanılması hedeflenen jeotermal su kaynağı projesinde ilk sondaj törenle vuruldu.


Valiliğinin kaynaklarıyla Ağrı-Van karayolu Ahmed-i Hani Havalimanı karşısında başlattığı projede, Maden Tetkik ve Arama (MTA) ekipleri sondajla derinliğe inmeyi hedefliyor.

Yaklaşık 2 ay sürecek sondaj çalışmalarında beklenen su kaynağına daha erken ulaşılabileceğini göz önünde bulunduran uzmanlar, 70 derece üzerinde bir sıcaklığa sahip kaynağı yeryüzüne çıkarmayı amaçlıyor.

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  • 24 Nisan 2018, Salı 19:00
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