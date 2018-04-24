AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ile Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop saat 17'de BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşecek.



24 Haziran'da erken seçime gitme kararının ardından Ankara'da AK Parti ile BBP arasında kritik görüşme bir görüşme gerçekleşecek.



Edinilen bilgiye göre, AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ve Meclis Anayasa Komisyonu Mustafa Şentop'un bugün saat 17.00'de BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşecek.