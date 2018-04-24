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ile BBP arasında kritik görüşme

'da e gitme kararının ardından 'da  ile BBP arasında kritik görüşme bir görüşme gerçekleşecek.

AK Parti ile BBP arasında kritik görüşme

Sözcüsü Mahir Ünal ile Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı saat 17'de BBP Genel Başkanı ile görüşecek.

'da e gitme kararının ardından 'da AK Parti ile BBP arasında kritik görüşme bir görüşme gerçekleşecek.

Edinilen bilgiye göre, AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ve Meclis Anayasa Komisyonu Mustafa Şentop'un bugün saat 17.00'de BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşecek.

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  • 24 Nisan 2018, Salı 15:37
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