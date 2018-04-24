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Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama

'de hesaplarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı

Klavye teröristlerine geçit yok!

'de hesaplarından Cumhurbaşkanı 'a hakaret ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal paylaşım hesaplarından hakaret ettiği belirlenen Kenan A'yı (59) adresinde gözaltına aldı.

"Cumhurbaşkanına hakaret, kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret, Cumhuriyeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılama" gibi suçlardan arandığı tespit edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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  • 24 Nisan 2018, Salı 09:30
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