Türkiye'den Pakistan'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan-Afganistan sınırında yer alan Kuetta şehrinde düzenlenen terör saldırılarına ilişkin taziye mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'ın Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta'da meydana gelen terör saldırıları sonucu Pakistanlı güvenlik görevlileri arasında şehit ve yaralılar olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Bu hain terör saldırılarını şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve Pakistan Hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.
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