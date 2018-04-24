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tankı ihalesini kazandı

tankının i ve Altay tankına motor geliştirilmesi için başlatılan projede ile sözleşme görüşmelerine başlanmasına karar verildi

Altay tankında flaş gelişme

Milli ana muharebe tankı 'ın i ve Altay tankına motor geliştirilmesi için başlatılan projede ile sözleşme görüşmelerine başlanması kararlaştırıldı.

AA muhabirinin Müsteşarlığı (SSM) yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Kara Kuvvetleri'nin günümüz ihtiyaçlarına cevap veren modern bir tanka sahip olması için yürütülen ihale sürecinde karara varıldı.

SSM tarafından yapılan değerlendirmeler sonunda, Altay tankının seri üretimi ve Altay tankına motor geliştirilmesi için başlatılan Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi kapsamında BMC Sanayi ve Ticaret AŞ ile sözleşme görüşmelerine başlanması yönünde karar verildi.

Altay tankının seri üretimine BMC'nin dışında Otokar ve FNSS talip olmuştu.

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  • 24 Nisan 2018, Salı 17:15
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