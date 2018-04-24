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Ankara'da sürpriz randevu

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam Beştepe'de ile görüşecek.

Ankarada sürpriz randevu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı ile Beştepe'de görüşecek.

Erdoğan'ın resmi programında Arınç ile görüşme yoktu. 'dan gelecek mevkidaşını karşılayacaktı. Ankara'da, AK Parti'de ağabey olarak değerlendirilen bir siyaset adamı olan Arınç, 'yeniden aday olacak mı?' sorusu sorulmaya başladı.

Habertürk'ün haberine göre Erdoğan yalnızca Arınç ile görüşmeyecek. Erdoğan'ın eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile de görüşmesi bekleniyor.

Öte yandan Erdoğan ile Arınç'ın, Abdullah Gül'ün adaylığı ile ilgili söylentileri de konuşacağı belirtiliyor.

Erdoğan, Davutoğlu ve Gül arasındaki görüşmeye dair bilgisi olmadığını söylemişti.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal MKYK sonrası yaptığı açıklamada, "Benim böyle bir görüşmeden haberim yok, MKYK'da konuşulmadı" dedi.

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  • 24 Nisan 2018, Salı 16:40
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