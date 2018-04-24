Başbakan Binali Yıldırım: Kendi işlerine baksınlar

Başbakan Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği İspanya'da İspanyol mevkidaşı Rajoy ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası iki lider basın mensuplarının karşısına geçti.

Binali Yıldırım, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin Türkiye'deki seçimlerin ertelenmesi yönündeki talebiyle ilgili olarak 'Avrupa Konseyi kendi işine baksa iyi olur. Seçimi onlar yapmayacak, Türkiye yapacak. AKPM önce terörist Salih Müslim'i konuşturmasın' ifadelerini kullandı.

Yıldırım'ın sözlerinden satır başları:

"Ticarette dengenin olması güzel. Ancak Türkiye ile İspanya arasındaki potansiyel bununla sınırlı değil. Çok daha fazlasını başarabiliriz. Bu ziyaretin amaçlarından birisi de bu. İş dünyası için ne gibi katkılar sağlayabiliriz, konuşma fırsatı bulacağız. Bakanlarımız ziyarette aralarındaki konuları ele aldılar. Ulaştırma, tarım ve terörle mücadele konuları kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.

Karşılıklı yatırımlar konusunda olumlu bir eğilimin olduğunu görüyoruz. İspanyol firmalarının Türkiye'de hızlı tren rayları, Marmaray, rafineri gibi ciddi yatırımları var. Bu da Türkiye'nin hedeflerine büyük katkı sağlıyor. Ülkemizde 600'ün üzerinde İspanyol firması var. Bunlar Türkiye'nin ekonomisine, kalkınmasına katkı sağlayan firmalar. Benzer şekilde 100'e yakın Türk firması İspanya'da faaliyet gösteriyor. Özellikle terörle mücadele konusuna değinmek isterim. Bu konuda İspanya ve Türkiye benzer tecrübelere sahip. Yıllardır, hem İspanya hem Türkiye ayrılıkçı teröre karşı mücadele ediyor. Bu konudaki yakın işbirliğinin önemi üzerine durduk.

Türkiye, 2016 Temmuz'da bir darbe girişimiyle karşı karşıya geldi. Bunun sorumlusu FETÖ'dür. Bu girişimde İspanya'nın Türkiye'ye verdiği destek için teşekkür ediyoruz. Bu terör örgütününün İspanya'da da faaliyetlerinin olduğunu ve bu konuda işbirliği yapılması konusunda düşünce ve taleplerimizi paylaştık. İspanya'da özellikle Katalonya konusunda Türkiye'nin görüşü çok nettir. Anayasal düzen ve toprak bütünlüğü esastır.

Bölgesel konuları da kapsamlı bir şekilde ele aldık. Suriye'de 7 yıldır devam eden iç savaş ve artan göçler büyük bir insanlık sorunudur. Bu konuda Türkiye bir yandan ABD, koalisyon ve BM nezdinde çözüm ararken bir yandan Suriye, İran ve Rusya ile Astana'da çözüm aramaktadır. Şu anda gerginliğin azaltılması konusunda mesafe katedilmiştir.

Türkiye, Suriye'de ortaya koyduğu çalışmayla Avrupa'nın terörden ve göçten emniyetli olmasına da katkı sağlıyor. Türkiye bu mücadeleyi vermezse, Avrupa göç akınına uğrar. Türkiye, NATO'nun sınırlarını koruma görevlerini de ifa ediyor. İspanya sağladığı hava desteğiyle güvenliğimize katkı sağlıyor. Türkiye, AB için uzun yıllardır müzakereler yapan bir ülkedir. İspanya bu süreçte Türkiye'nin birliğe üye olmasını samimiyetle desteklemiştir."

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Başbakan Binali Yıldırım, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy tarafından resmi törenle karşılandı.

Moncloa Sarayı'ndaki tören, Yıldırım ve Rajoy'un yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı.

Başbakan Yıldırım, daha sonra tören mangasını selamladı. Tokalaşarak basın mensuplarına poz veren Yıldırım ve Rajoy, heyetlerini birbirine takdim etti.

Anı defterinin imzalamasının ardından iki başbakan baş başa görüşmeye geçti.

Törende, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız ile İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy da yer aldı.