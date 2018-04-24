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"Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili i" nasıl olacak?

24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili inde uygulanacak hükümleri içeren değişikliğine ilişkin teklif, bugün Genel Kurulunda görüşülecek. Seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek. 24 Haziran'da yapılacak ilk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, 8 Temmuz 2018'de ikinci oylama yapılacak



Türkiye Büyük Millet Meclisi () Genel Kurulunda, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili inde uygulanacak hükümleri içeren değişikliğine ilişkin teklif, bugün görüşülecek.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop ile Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın imzasını taşıyan, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile yurt dışında yaşayan vatandaşların seçimde, cumhurbaşkanının birinci turda seçilememesi halinde yapılacak ikinci turda da oy kullanabilmesi amacıyla ilgili kanunda değişiklik yapılıyor.

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  • 24 Nisan 2018, Salı 15:40
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