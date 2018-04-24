Acı denizi!

Ordu'nun Altınordu İlçesi'nde yaşayan Şafak Ekmekçi (23) ile Rafet Bekiroğlu (48), önceki akşam gezmek için rıhtıma indi. Yürüyüş yaparak balık tutanları ve denizi izleyen iki arkadaş bir süre sonra dengelerini kaybederek denize düştü. Durumu fark eden vatandaşların ihbarıyla gelen dalgıçlar ve kurtarma ekipleri balıkçı teknelerinin de yardımıyla Şafak Ekmekçi ve Rafet Bekiroğlu'nu denizden çıkardı. Kıyıda bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan iki arkadaş, ambulansla hemen Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak ikili kurtarılamadı. İzmir'in Karşıyaka İlçesi'nde de arkadaşlarıyla birlikte Bostanlı sahilinde oturan taksi şoförü Hüseyin Beşiktaş (43), dengesini kaybederek, denize düştü. Beşiktaş'ın yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar ambulans çağırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, uzun uğraşlar sonucu taksiciyi denizden çıkarttı. Ancak alkollü olduğu öne sürülen Hüseyin Beşiktaş, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Denize düşen taksici Hüseyin Beşiktaş, boğularak can verdi. Beşiktaş'ın olaydan önce alkol aldığı iddia edildi.
Şafak Ekmekçi (altta ) ile Rafet Bekiroğlu'nun (üstte) alkollü olup olmadıkları araştırılıyor...
Mustafa KIRLAK
Denize düşen taksici Hüseyin Beşiktaş, boğularak can verdi. Beşiktaş'ın olaydan önce alkol aldığı iddia edildi.
Şafak Ekmekçi (altta ) ile Rafet Bekiroğlu'nun (üstte) alkollü olup olmadıkları araştırılıyor...
Mustafa KIRLAK
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