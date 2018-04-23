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'den 'ya notası

'nin, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel i nedeniyle 'da oy sandığı kurulabilmesi için diplomatik girişimde bulunduğu öğrenildi.

Türkiyeden Almanyaya seçim notası

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, lerde 'daki temsilciliklerde veya belirlenen bölgelerde oy sandığı kurulabilmesi amacıyla hazırlanan nota Alman Dışişleri Bakanlığına gönderildi.

Almanya'nın notaya olumlu cevap vermesi durumunda oy sandıkları kurulabilecek.

Buna göre yurtdışında yaşayan seçmenler ilk tur için 4-17 Haziran tarihleri arasında, seçimin ikinci tura kalması durumunda da 30 Haziran- 4 Temmuz tarihlerinde oy kullanabilecek.

Yurtdışında yaşayan Türkler hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimi için oy kullanacak.

Almanya'daki Türkler, daha önce 10 Ağustos 2014'te cumhurbaşkanlığı seçimi, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 genel seçimleri ile 16 Nisan 2017'de gerçekleşen Anayasa değişikliği referandumunda oy kullanmıştı.

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  • 23 Nisan 2018, Pazartesi 14:59
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