Tansiyon kazası...

İstanbul Taksim'de önceki gün yaşanan olayda, torunuyla gezintiye çıkan Hayriye Türkmen (60), tansiyonu düşünce kendini kaybetti. Önce önünde yürüyen adamın üzerine düşen talihsiz kadın, daha sonra yol kenarındaki demir korkuluklara başını çarptı. Türkmen uzun süre yerden kalkamadı. Küçük torunu ise babaannesinin başından bir an olsun ayrılmadı. Vatandaşlar ihbarıyla olay yerine giden sağlık ekibi kadını hastaneye kaldırdı. Türkmen'in beyin tomografisi çekildi. Bir süre hastanede gözetim altında tutulduğu öğrenildi.
Mustafa KAYA
Mustafa KAYA
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