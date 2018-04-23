Çocuk oyunu!

Genç adam, borç için silahla kendini vurdurttu. Akılalmaz olay İstanbul'da 11 Nisan'da yaşandı. Polisi arayan Barış A. (39), işyerine ait kamyoneti park ettiği sırada gaspa uğradığını, 3 bin lirasını alan saldırgana direndiği için bacağından vurulduğunu söyledi. Yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis, çevredeki kamera görüntülerini taradı. Barış A., " Parayı saymak için yol kenarına yanaşıp park ettiğim sırada bunlar başıma geldi" dedi.
SORGUDA İTİRAF ETTİ
Emniyet güçleri, şüphelinin 22 yaşındaki Okan C.G. olduğunu belirledi. İkilinin birbirini tanıdığı ortaya çıktı. Çapraz sorguya alınan Okan C.G., "Barış A, gasp oyununu planladı. Kendisini gasp etmemi ve inandırıcı olması için kendisini bacağından vurmamı istedi. Bana 500 lira teklif etti, ben de yaptım" itirafında bulundu. Gözaltına alınan Barış A. daha fazla direnemedi ve itiraf etti: "Birine 3 bin TL borcum vardı. Param yoktu, ödeyemiyordum. Bu nedenle bunu planladım. Borcum olan kişiye de olaydan sonra gaspa uğradığımı ve ödemeyi yapamayacağımı söyledim." 'Suç uydurmak' suçundan işlem yapılan Barış A. ile 'kasten yaralama', 'gasp' ve 'silah kullanmak'tan işlem gören Okan C.G. savcılık tarafından serbest bırakıldı.
Gözaltına alınan Okan C.G. alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
SORGUDA İTİRAF ETTİ
Emniyet güçleri, şüphelinin 22 yaşındaki Okan C.G. olduğunu belirledi. İkilinin birbirini tanıdığı ortaya çıktı. Çapraz sorguya alınan Okan C.G., "Barış A, gasp oyununu planladı. Kendisini gasp etmemi ve inandırıcı olması için kendisini bacağından vurmamı istedi. Bana 500 lira teklif etti, ben de yaptım" itirafında bulundu. Gözaltına alınan Barış A. daha fazla direnemedi ve itiraf etti: "Birine 3 bin TL borcum vardı. Param yoktu, ödeyemiyordum. Bu nedenle bunu planladım. Borcum olan kişiye de olaydan sonra gaspa uğradığımı ve ödemeyi yapamayacağımı söyledim." 'Suç uydurmak' suçundan işlem yapılan Barış A. ile 'kasten yaralama', 'gasp' ve 'silah kullanmak'tan işlem gören Okan C.G. savcılık tarafından serbest bırakıldı.
Gözaltına alınan Okan C.G. alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.