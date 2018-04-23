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'Su'ç ve ceza

2 yıl önce dolaptaki suları yere düşüren İrlandalı e saldıran büfeci , aynı sebeple bir polise daha saldırdı. Olay, yargıya taşındı. Saldırgan esnaf 4 bin 700 lira, kendini korumaya çalışan memur da bin 200 lira para cezası aldı

Suç ve ceza
Türkiye, büfeci 'ı, sudan sebeple İrlandalı Mohammed Fadelabbous'a saldırmasıyla tanıdı. 2 yıl önce tatil için 'a gelen İrlandalı turist, Palan'ın büfesinden su almak için dolabı açtı. Bu sırada dolaptaki su şişeleri yere düşünce olay çıktı. Palan ve çevredeki esnaf, tahta, sopa ve sandalyelerle e saldırdı. Ancak boksör olan Fadelabbous, tek başına 15 kişiyi yumrukladı.



POLİS KENDİSİNİ SAVUNDU
Skandal mahkemeye taşındı. Aynı esnafın olaydan 40 gün önce de yine aynı sebeple polis memuru Adem M.'yi darp ettiği anlaşıldı. İddialara göre, Şenol Palan, buzdolabını sert şekilde kapatan polis memuruna, "Hayvanlık yapma, dolabı kıracaksın" diye çıkıştı. Palan, kolundan tutarak dışarı çıkardığı polis memuru Adem M.'ye vurmaya başladı. Büfenin diğer işletmecisi de bıçakla polise saldırdı. Diğer esnaf da polisi darp olayına katıldı. Tişörtü yırtılan ve atletle kalan Adem M., İrlandalı turist kadar olmasa da ayakta kalmayı başardı.

DAYAK YEMEKLE KALMADI
Esnaftan şikayetçi olan polis memuru, "Dolaptan soda şişesi aldım. Dolap sürgülüydü ve kapatınca gürültü çıktı. Bana hakaret etmeye başladı. Beni dışarı çıkardı ve vurmaya başladı" ifadelerini kullandı. Şenol Palan ve Rıdvan Gülle hakkında, "Kasten yaralama, hakaret ve mala zarar verme" suçlarından, esnafın saldırısına karşı kendini koruyan Adem M. hakkında ise Şenol Palan'ı yaraladığı gerekçesiyle dava açıldı. İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi, davayı karara bağladı. Şenol Palan, 4 bin 700 lira, Rıdvan Güllü ise 2 bin 400 lira adli para cezası aldı. Adem M. ise yaralama suçundan bin 200 lira para cezasına çarptırıldı.



Büfeci Şenol Palan ve esnaf arkadaşları, polis memuru Adem M.'den 40 gün sonra İrlandalı boksöre de saldırmıştı. Ancak boksör, 15 kişiyi tek başına yumruklayıp ayakta kalmıştı.

Ümit UZUN
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  • 23 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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