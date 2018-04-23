Güneş doğdu

Balıkesir'de yaşayan Meryem Uyar (23), ikinci çocuğuna hamile kaldı. Ancak mutluluk yarım kaldı. Çünkü doktorlar, anne karnındaki bebekte sorunla karşılaştı. Bebeğin beslenemediği ve hayati risk taşıdığı anlaşıldı. Bu nedenle bebek 27. haftada sezaryenle henüz 700 gramken alındı.
'BU BİR MUCİZE'
"Güneş Ülkem" adı verilen bebeğin dünyada çok nadir rastlanan bir metabolik hastalık sonucu gelişemediği ortaya çıktı. Beslenemediği için ağırlığı 500 grama düşen bebek, 2 ay boyunca solunum cihazına bağlı kaldı, bu süre içinde doktorlar farklı diyetler uyguladı. "Güneş Ülkem", 101 günde tam 10 kez enfeksiyon gibi nedenlerle ölüm tehlikesi atlattı. Minik yavru, her seferinde umutların tükendiği anda yaşama sarıldı. Yaşama azmiyle doktorları bile şaşırtan Güneş, 2 kilogram ağırlığa ulaştı. Anne Uyar, hastaneden taburcu edilen bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşadı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Recep Kahramaner "Bebeğimiz çok ciddi sorunlar atlattı. Bu bir mucize" ifadelerini kullandı.
'BU BİR MUCİZE'
"Güneş Ülkem" adı verilen bebeğin dünyada çok nadir rastlanan bir metabolik hastalık sonucu gelişemediği ortaya çıktı. Beslenemediği için ağırlığı 500 grama düşen bebek, 2 ay boyunca solunum cihazına bağlı kaldı, bu süre içinde doktorlar farklı diyetler uyguladı. "Güneş Ülkem", 101 günde tam 10 kez enfeksiyon gibi nedenlerle ölüm tehlikesi atlattı. Minik yavru, her seferinde umutların tükendiği anda yaşama sarıldı. Yaşama azmiyle doktorları bile şaşırtan Güneş, 2 kilogram ağırlığa ulaştı. Anne Uyar, hastaneden taburcu edilen bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşadı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Recep Kahramaner "Bebeğimiz çok ciddi sorunlar atlattı. Bu bir mucize" ifadelerini kullandı.
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