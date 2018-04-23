23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tüm Türkiye'de ve dünyada çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 23 Nisan etkinliği
Beştepe'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle gerçekleştirilen törene, dünyanın birçok yerinden gelen çocuklar katıldı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , külliye , çocuk bayramı , Türkiye , Cumhurbaşkanı , 23 Nisan Ulusal Egemenlik
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