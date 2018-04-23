;
Yol Durumu
  1. CHP'li vekil böyle rezil oldu

Cumhurbaşkanlığı si'nde 23 Nisan etkinliği

Beştepe'de ve vesilesiyle gerçekleştirilen törene, dünyanın birçok yerinden gelen çocuklar katıldı.

Etiketler: , , , , ,
  • 23 Nisan 2018, Pazartesi 18:14
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar