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vekilden 'ye geçen vekile: Ağlıyordun

'den 'ye geçen vekil ile vekil arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

AK Partili vekilden İyi Partiye geçen vekile: Ağlıyordun

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Törenin ardından Meclis Başkanı Kahraman tebrikleri kabul etti. Tam bu sırada Köseoğlu ile bir gün önce 'den 'ye geçen Kayışoğlu arasında geçen dikkat çeken bir konuşma kameralara yansıdı.

GÜNDEM VEKİL TRANSFERİYDİ
AK Partili Trabzon Milletvekili ve CHP'den İyi Parti sıralarına geçen 15 vekil arasında bulunan Bursa Milletvekili arasındaki diyalog dün yaşanan CHP'den İyi Parti'ye vekil transferi ile ilgiliydi.

BU ŞEKİLDE TARİHE GEÇMEK İSTEMEZDİM
Kameralara yansıyan diyalogda AK Partili Köseoğlu, İyi Parti'ye geçen Kayışoğlu'na seslenerek, "Dün çok ağlamaklıydın canım benim" dedi. Kayışoğlu ise, "Demokrasiye geçmenin verdiği bir gurur vardı" sözleriyle yanıt verdi. İçeri doğru giden Köseoğlu yanıtı duyar duymaz, "Bu şekilde tarihe geçmek istemezdim" ifadelerini kullandı. İki vekil daha sonra TBMMsalonuna doğru hareket etti.

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  • 23 Nisan 2018, Pazartesi 18:48
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