Sahte hesabından Cumhuriyet Gazetesi haberine yorum yapmaya çalışan CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, hesapları karıştırınca sosyal medyada bir anda gündem oldu.

Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın uzattığı eli saygısızca geri çeviren Yedekci, konunun haber olmasıyla sahte hesabından yorum yapmak için harekete geçti. Resmi hesabından yazdığını farketmeyen Yedekci haberin altına, ''Sayın vekilimiz Gülay Yedekci'yi tebrik ediyorum. Kadın gibi kadın helal olsun'' yazdı.

Bilinen hesabından yazdığını farkeden Yedekci, paylaşımı hemen silse de yazdıkları bir anda sosyal medyada gündem oldu.

İşte CHP'nin ''troll vekili'' Gülay Yedekci'nin sahte hesaptan kendine methiyeler düzmeye çalışması:







"BİRKAÇ DAKİKALIK HACKLENME"

Yaptığı paylaşımla alay konusu olan Yedekçi, foyası ortaya çıkınca attığı tweet'ten sadece birkaç dakika sonra "hesabım hacklenmiş" diyerek işin içinden sıyrılmaya çalışsa da sunduğu bu bahane pek de inandırıcı gelmedi.















