;
Yol Durumu
  1. Katil torun çıktı
  2. Çocuk oyunu!

Ölümcül tavsiye

Ölümcül tavsiye
Antalya'da lik yapan Tolgahan K., arızalanan otomobilini, yine kendisi gibi galerici olan arkadaşı Özkan Bozlak'ın önerdiği tamirciye yaptırdı. Ancak aracı kısa sürede bozuldu. Bu duruma sinirlenen adam, Bozlak'la telefonda tartıştı. İkili buluştu. Tolgahan K. Özkan Bozlak'a kurşun yağdırdı. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam kurtarılamadı. Emniyet güçleri, kaçan saldırganı arıyor.

Erdoğan ÖZTÜRK
Etiketler: , , ,
  • 23 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar