Ölümcül tavsiye

Antalya'da galericilik yapan Tolgahan K., arızalanan otomobilini, yine kendisi gibi galerici olan arkadaşı Özkan Bozlak'ın önerdiği tamirciye yaptırdı. Ancak aracı kısa sürede bozuldu. Bu duruma sinirlenen adam, Bozlak'la telefonda tartıştı. İkili buluştu. Tolgahan K. Özkan Bozlak'a kurşun yağdırdı. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam kurtarılamadı. Emniyet güçleri, kaçan saldırganı arıyor.
Erdoğan ÖZTÜRK
Erdoğan ÖZTÜRK
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