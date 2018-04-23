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  1. CHP'li vekil böyle rezil oldu
  2. CHP'nin foyası erken ortaya çıktı!

Satılık parti !

Genel Başkanı Kemal önceki gün CHP'li 15 milletvekilinin 'ye geçtiğini açıkladı. Kılıçdaroğlu açıklamalarının ardından da alay konusu

Satılık parti CHP!
Genel Başkanı Kemal yine rezil oldu. Yaptığı gaflarla sık sık gündeme gelen Kılıçdaroğlu bu sefer de 'ye hediye ettiği milletvekilleri yüzünden alay konusu oldu.

15 MİLLETVEKİLİ GEÇİŞ YAPTI
Önceki gün Kemal Kılıçdaroğlu milli iradeyi hiçe sayarak 15 CHP'li vekilin İYİ Parti'ye geçtiğini açıklamıştı. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasının ardından da 'Satılık parti CHP' etiketi açıldı. Binlerce vatandaş etikete destek verirken "İnsanların oyları ile seçtiği milletvekillerini adeta bir köleymiş gibi İyi Parti'ye hediye eden Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün partisi CHPyi satmıştır. yorumları yapıldı.

İşte sosyal medyada yapılan paylaşımlardan bazıları....




























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  • 23 Nisan 2018, Pazartesi 17:03
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ahmet ahmet

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cevapla 23.04.2018 17:39
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