CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine rezil oldu. Yaptığı gaflarla sık sık gündeme gelen Kılıçdaroğlu bu sefer de İYİ Parti'ye hediye ettiği milletvekilleri yüzünden alay konusu oldu.
15 MİLLETVEKİLİ GEÇİŞ YAPTI
Önceki gün Kemal Kılıçdaroğlu milli iradeyi hiçe sayarak 15 CHP'li vekilin İYİ Parti'ye geçtiğini açıklamıştı. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasının ardından sosyal medyada 'Satılık parti CHP' etiketi açıldı. Binlerce vatandaş etikete destek verirken "İnsanların oyları ile seçtiği milletvekillerini adeta bir köleymiş gibi İyi Parti'ye hediye eden Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün partisi CHPyi satmıştır. yorumları yapıldı.
İşte sosyal medyada yapılan paylaşımlardan bazıları....
15 MİLLETVEKİLİ GEÇİŞ YAPTI
Önceki gün Kemal Kılıçdaroğlu milli iradeyi hiçe sayarak 15 CHP'li vekilin İYİ Parti'ye geçtiğini açıklamıştı. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasının ardından sosyal medyada 'Satılık parti CHP' etiketi açıldı. Binlerce vatandaş etikete destek verirken "İnsanların oyları ile seçtiği milletvekillerini adeta bir köleymiş gibi İyi Parti'ye hediye eden Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün partisi CHPyi satmıştır. yorumları yapıldı.
İşte sosyal medyada yapılan paylaşımlardan bazıları....
kalan karakter 1000
daha beter olun
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.