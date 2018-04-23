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  1. ATAK helikopteri için yeni hamle!

Aliyev ’yi edecek

, tarihlerinde ’ye resmi bir gerçekleştirecek.

İlk ziyareti Türkiyeye!

, tarihlerinde 'ye resmi bir gerçekleştirecek.

Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı ve Aliyev'in başkanlıklarında Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin (YDSK) yedinci toplantısı da gerçekleştirilecek. Sözkonusu ziyaret, Azerbaycan'da 11 Nisan 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında Cumhurbaşkanı Aliyev'in gerçekleştireceği ilk yurtdışı seyahatini teşkil edecek.

Ziyaret kapsamında görüşmelerde, Azerbaycan ile ikili ilişkilerin daha da pekiştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınması, bölgesel ve uluslararası güncel gelişmelere dair görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

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  • 23 Nisan 2018, Pazartesi 19:00
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