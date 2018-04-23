ATAK helikopteri için yeni hamle! Tamamen yerli bir şekilde üretilecek...

AVCI-2 GELİYOR



ATAK helikopter pilotlarının kasklarına, helikopterin kamerası ve silah sistemlerine entegre edilmiş Kaska Entegre Kumanda Sistemi "Avcı-2" geliyor. ASELSAN ile Agusta Westland Firması tarafından daha önce ortaklaşa üretilmiş olan "Avcı-1" kasklarına göre, daha gelişmiş teknolojiyle projelendirilen "Avcı-2" tamamen milli imkanlarlar üretilecek. Savunma sanayisinde yerlileşme çalışmaları hız kazandı. Geçtiğimiz yıl, TSK'nın gücüne güç katan Atak-1 helikopteri için Kaska Entegre Kumanda Sistemi Avcı-1 üretilmiş, son teknoloji kask sistemi pilotla helikopterin silah sistemlerinin eş zamanlı çalışmasına olanak sağlamıştı.