AVCI-2 GELİYOR
ATAK helikopter pilotlarının kasklarına, helikopterin kamerası ve silah sistemlerine entegre edilmiş Kaska Entegre Kumanda Sistemi "Avcı-2" geliyor. ASELSAN ile Agusta Westland Firması tarafından daha önce ortaklaşa üretilmiş olan "Avcı-1" kasklarına göre, daha gelişmiş teknolojiyle projelendirilen "Avcı-2" tamamen milli imkanlarlar üretilecek. Savunma sanayisinde yerlileşme çalışmaları hız kazandı. Geçtiğimiz yıl, TSK'nın gücüne güç katan Atak-1 helikopteri için Kaska Entegre Kumanda Sistemi Avcı-1 üretilmiş, son teknoloji kask sistemi pilotla helikopterin silah sistemlerinin eş zamanlı çalışmasına olanak sağlamıştı.
ATAK helikopteri için yeni hamle! Tamamen yerli bir şekilde üretilecek...
Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın 2021 yılında hizmete girmesini hedeflediği saldırı helikopteri ATAK-2 için Avcı-1 kaskının gelişmiş bir versiyonu tamamen yerli bir şekilde üretilecek.
AVCI-2 GELİYOR
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