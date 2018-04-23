Çiftlik Bank soruşturması kapsamında hakkında Kırmızı Bülten çıkarılan 6 kişiden biri olan Çiftlik Bank yazılım sorumlusu Cudi Cumhur Yurdakul yakalandı. Mali Şube'ye götürülen Yurdakul, Çiftlik Bank sisteminin teknik sorumluydu.
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Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme
Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur yakalandı...
Çiftlik Bank soruşturması kapsamında hakkında Kırmızı Bülten çıkarılan 6 kişiden biri olan Çiftlik Bank yazılım sorumlusu Cudi Cumhur Yurdakul yakalandı. Mali Şube'ye götürülen Yurdakul, Çiftlik Bank sisteminin teknik sorumluydu.
Etiketler: Çiftlik Bank , soruşturma , dolandırıcılık
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