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sında flaş gelişme

'ın yazılımcısı Cudi Cumhur yakalandı...

Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme

sı kapsamında hakkında Kırmızı Bülten çıkarılan 6 kişiden biri olan Çiftlik Bank yazılım sorumlusu Cudi Cumhur Yurdakul yakalandı. Mali Şube'ye götürülen Yurdakul, Çiftlik Bank sisteminin teknik sorumluydu.

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  • 23 Nisan 2018, Pazartesi 19:15
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