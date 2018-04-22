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  1. CHP'de 'İYİ Parti' istifası!

Başkanı'ndan flaş seçim açıklaması

Başkanı , "Herhangi bir siyasi parti ile ilgili bir tespitimiz yok. Seçim takvimini açıklamak için uyum yasalarının Meclisten geçmesini bekliyoruz. Hangi partilerin seçime gireceği kanunda belli" dedi.

YSK Başkanından flaş seçim açıklaması

, "Siyasi partilerin ne şekilde seçim girebilecekler siyasi partiler kanunda yazıyor. Kamuoyunda 'yı yıpratıcı şekilde açıklamalar oluyor. Bu açıklamalar YSK'ya zarar verdiği gibi Türk demokrasisine de zarar veriyor. Seçim takvimi için uyum yasalarının geçmesi gerekiyor. Seçim takvimini açıklamak için onu bekliyoruz" dedi.

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  • 22 Nisan 2018, Pazar 13:35
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