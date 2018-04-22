;
Yol Durumu
  1. İYİ Parti istifaları CHP'yi karıştırdı

'den 'deki istifalarla ilgili ilk tepki

Grup Başkanvekili Bülent Turan, 'den 15 milletvekilinin istifa edip 'ye katılmasını, "CHP Güneş Motel olayından ders almamış" sözleriyle değerlendirdi. Turan, "Millete rağmen hiçbir senaryo tutulmamıştır. Tutulmayacaktır." dedi.

AK Partiden CHPdeki istifalarla ilgili ilk tepki

'den 'den istifa edip safına katılan 15 vekille ilgili ilk tepki geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP'den 15 milletvekilinin istifa edip İyi Parti'ye katılmasını değerlendirdi.

Turan, "CHP Güneş Motel olayından ders almamış. Millete rağmen hiçbir senaryo tutulmamıştır. Tutulmayacaktır." dedi.

Etiketler: , ,
  • 22 Nisan 2018, Pazar 15:34
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar