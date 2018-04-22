AK Parti'den CHP'den istifa edip İyi Parti safına katılan 15 vekille ilgili ilk tepki geldi.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP'den 15 milletvekilinin istifa edip İyi Parti'ye katılmasını değerlendirdi.
Turan, "CHP Güneş Motel olayından ders almamış. Millete rağmen hiçbir senaryo tutulmamıştır. Tutulmayacaktır." dedi.
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