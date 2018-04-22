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Yol Durumu
  1. Seçilmeden yönetmek istiyor
  2. Bagajda yolculuk

Bedensel engelli , tek parmağıyla 2’nci kitabını da yazdı. 160 sayfalık yolculukta, engelli bir gencin aşkını anlattı...

Erdinç Yılmaz
Ordu'nun Altın İlçesi'nde yaşayan Latif ve Hacer Yılmaz'ın 23 yaşındaki oğlu Erdinç Yılmaz, hastalığı dolayısıyla lise eğitimini yarıda bıraktı. Bu yüzden iç dünyasına kapandı.



Ailesinin verdiği destek sayesinde ise sosyal hayata yeniden uyum sağladı. Bu süreçte çok sayıda okuyan Yılmaz, hayat hikayesini yazma kararı aldı. İki yıl önce hayatını, dizüstü bilgisayarda güçlükle kullandığı tek parmağı ile satırlara aktardı. Azmin Zaferi ismini verdiği kitabın gelirini ise ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Olumlu eleştiriler alınca ikinci kitabı, "Gün Batımı"nı kaleme aldı.



Kitabın kapağında, de gün batımında çekilen fotoğrafını kullandı. İlk kitabının insanlar tarafından ilgiyle karşılandığını vurgulayan Yılmaz, "İki kitabım da sevildi, çok mutluyum. Yeni kitabımda, Ali adını verdiğim karakter, tekerlekli sandalyeye mahkum bir genç. Sevdiği kızın adı da Asya. Ali, bu güzel kızı çok sever ve birlikte türlü zorluklar atlatırlar. Ali platonik olarak Asya'yı seviyor. Ali'nin yaptığı fedakarlıkları gören Asya da Ali'yi sevmeye başlıyor..." diye konuştu.
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