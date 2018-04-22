Cumhurbaşkanı Erdoğan Yargıtay Başkanı'nın oğlunun nikah şahidi oldu

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Muzaffer Enes Cirit ile Fahriye Hande Akıncı çiftinin bir otelde düzenlenen nikah törenine katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın kıydığı nikahta, Erdoğan ile TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca çiftin nikah şahitliğini yaptı.