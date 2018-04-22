Amerikan beslemesi Fatih Portakal skandal bir tweet'e imza attı

Türkiye karşıtlığıyla bilinen, Amerikan sermayesi tarafından finanse edilen FOX TV'nin sunucusu Fatih Portakal bir skandala daha imza attı. Her haberi operasyon kokan, Türkiye'nin içinde bulunduğu tüm olumlu projelere muhalif yayınlarıyla bilinen, seçmenin iradesinin tecelli ettiği her seçimde renk değiştiren Fatih Portakal bu sefer de ikiyüzlülüğüyle dikkat çekti.Sözde "özgür ve tarafsız basın" ve demokrasi yanlısı Portakal, çifte standart kokan haberlerine kişisel paylaşımlarını da ekledi. Portakal 2015 yılında attığı bir tweet ile Tuğrul Türkeş'in partisinden ayrılarak AK Parti'ye katılmasını skandal bir yorumla "güven sarsıcı" olarak nitelemiş, Tuğrul Türkeş'in bu kararına da "ihanet" damgası vurmuştu.Aynı Fatih Portakal bugün CHP'den tam 15 vekilin talimat üzerine kirli ittifakı kurtarmak için İYİ Parti'ye geçişini ise güzellemelerle karşıladı. 1 MHP'li vekilin AK Parti'ye geçişini ihanet olarak yorumlayan Portakal'ın, tam 15 vekilin bir anda, şark kurnazlığıyla, talimat almış gibi İYİ Parti'ye geçişine şaşırmak ve eleştirmek bir yana dursun, sevinçle karşılaması, kendisinin ve temsil ettiği grubun ne derece "tarafsız" ve "özgür" habercilik yaptığını da kanıtlamış oldu.FOX TV ve F. Portakal daha önce birçok kez dini ve milli değerlere karşı yaotıkları skandal haberlerle gündeme gelerek vatandaşların tepkisini çekmişti. FOX TV'nin Amerikan sermayesi, Türk ve müslüman düşmanı kişilerce yönetildiği ve finanse edildiği biliniyor.