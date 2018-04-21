Bay Kemal'in büyük korkusu

Her fırsatta seçim için 'Hodri Meydan' diyen ve erken seçim isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu 24 Haziran'da erken seçim kararı alınınca 'koltuk' korkusu sardı. Bazen "aday olacağım' bazen 'olmayacağım' diyerek girdiği çıkmazı yansıtan ve "24 Haziran seçimlerinde CHP adayı mısınız" sorularına net cevap vermekten ısrarla kaçınan Kılıçdaroğlu, siyasi hayatının en zor günlerini yaşıyor.

8 SEÇİM KAYBETTİ

Ankara kulislerine göre Kılıçdaroğlu, partiden bazı çevrelerin 'Aday ol' baskısıyla karşı karşıya kalırken, parti içinde Kılıçdaroğlu'na rağmen iki isim adaylığını açıkladı bile. Kılıçdaroğlu ise 'Toplumun bütün kesimlerini kucaklayan bir isim' kılıfı altında Saadet Partisi ve İyi Parti ile çatı aday göstererek milletvekili dokunulmazlığı ve devlet protokolündeki 'Ana muhalefet lideri' koltuğunu kaptırmamaya çalışıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Mart 2009 seçimlerinden bugüne kadar AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında yerel seçim, genel seçim ve referandum olmak üzere tam sekiz sandık yenilgisi gördü. Ancak buna rağmen CHP Genel Başkanlığı'nı korudu. Çünkü eski sisteme göre milletvekili adayı olup, TBMM üzerinden hükümet kurmak ve Meclis'te çoğunluğu sağlayamasa da delege oyunlarıyla parti genel başkanı olarak salı günleri grup konuşmalarındaki asılsız iddialarla gündem belirlenebiliyordu.

CUMHURBAŞKANI ADAYI OLURSA MECLİS DIŞINDA KALACAK

16 Nisan referandumuyla birlikte gelen Cumhurbaşkanlığı sistemine göre, 24 Haziran'da yapılacak genel seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ya Cumhurbaşkanı adayı olması ya da milletvekili adayı olması gerekiyor. Hükümet ve başbakan, TBMM'deki milletvekilleri arasından seçilmiyor. Hatta başbakanlık da yok, Cumhurbaşkanını artık direkt halk seçiyor. Parti delegeleri, artık direkt 'Cumhurbaşkanı adayı olarak Türkiye'yi yönetmeye aday' ismi genel başkan seçiyor. Çünkü artık Türkiye'deki hükümet sistemi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve Cumhurbaşkanı adayı olmayacak bir ismin parti genel başkanı kalması da mümkün görünmüyor. 24 Haziran'da yapılacak seçim kararının ardından yapılan kamuoyu araştırmaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu seçimleri açık ara kazanacağını gösteriyor.

KOLTUĞU TEHLİKEDE

Bunu gören CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olması durumunda 24 Haziran'da hem seçimi hem de CHP Genel Başkanlığı ve Milletvekili dokunulmazlığını kaybetmekten korktuğu kaydediliyor. Papatya falı gibi 'aday olacağım', 'aday olmayacağım' gibi farklı açıklamalar yapan Kılıçdaroğlu'nun, kaybedeceği belli olan Cumhurbaşkanlığı yarışına girmek yerine, milletvekili dokunulmazlığı ve CHP Genel Başkanlığını koruyarak devlet prokotokülündeki yerini korumaya çalıştığı belirtiliyor.

İKİ ADAY ADAYI ÇIKTI, İNCE BEKLEMEDE

Kılıçdaroğlu'nun Saadet, HDP ve İYİ parti ile birlikte çatı aday arayışları sürerken, CHP içinde aday adayları da ortaya çıktı. Önce CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması halinde cumhurbaşkanlığına adayım" açıklaması yaparken, ardından CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin adaylığını açıkladı. Öztürk Yılmaz'ın aday olacağını açıklaması, parti yönetiminin işini zorlaştıran bir çıkış olarak değerlendirilirken, hemen ardından İstanbul Milletvekili Didem Engin'in de adaylığını açıklaması, CHP içindeki kafa karışıklığı ve dağınıklığın ne boyutlarda olacağının ilk işaretlerini verdi. Daha önce Cumhurbaşkanı seçimleri için CHP Genel Başkanının aday olması gerektiğine yönelik açıklamalar yapan Muharrem İnce'nin ise Kılıçdaroğlu'yla yapacağı görüşmenin ardından adaylığını açıklayabileceği belirtiliyor. Kulislerde konuşulan isimlerin ise sayısı belli değil.

KILIÇDAROĞLU'NUN PAPATYA FALI

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti ve MHP'nin adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ana muhalefet partisi CHP'nin adayı ise hala belli değil. 16 Nisan referandumundan bu yana "CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız" sorusuna verdiği yanıtlar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun düştüğü çıkmazı da yansıtıyor. 15 Temmuz 2017'de, Alman Der Spiegel dergisine açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, kendisinin Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı yönündeki soru üzerine de "Hayır. Ben partiler üstü erkek ya da kadın aday istiyorum" dedi. Aynı Kılıçdaroğlu, 29 Aralık 2017'de konuk olduğu Habertürk'teki Enine Boyuna programında, "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna "Cumhurbaşkanı adaylığı olabilir" yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu, 24 Haziran'da seçim kararının alınmasının ardından adeta sessizliğe büründü ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı yönündeki sorulardan ısrarla kaçındı.