ÇORUM Sungurlu'da meydana gelen olay, 'Bu kadarına da pes' dedirtti. İddialara göre, önceki gece İstanbul'dan Yozgat'ın Kadışehri istikametine doğru yola çıkan bir firmaya ait yolcu otobüsünün tüm biletleri tükendi. Kadışehri'ne gitmek isteyen Tevfik A., Mehmet G., Enes A. ve Ömer A.'ya otobüsün bagajında seyahat edebilecekleri söylendi. Kadışehri'ne gidecek bir başka otobüsün olmaması üzerine vatandaşlar bu teklifi kabul ederek bagajda seyahat etti. Yunus K. yönetimindeki 35 AJ 1322 plakalı otobüs, kontrol noktasına geldiği esnada polis ve jandarma ekipleri tarafından ihbar üzerine durduruldu. Otobüste yapılan aramada aracın bagaj bölümünde 4 kişinin yolculuk yaptığı anlaşıldı. Bunun üzerine firma ve otobüs şoförü hakkında yasal işlem başlatıldı. Bagajda seyahat eden yolcular ifadeleri alındıktan sonra bir başka araçla yollarına devam etti.
Bagajda yolculuk
İstanbul’dan Yozgat’a giden otobüste bilet bitti. Ortada kalan 4 yolcu ise firmanın ‘bağajda yolculuk’ teklifini kabul etti. Durumu fark eden jandarma cezayı kesti
Etiketler: Yozgat , İstanbul , Çorum , Bagajda , bagajda yolculuk
- 22 Nisan 2018, Pazar
- Gazete
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