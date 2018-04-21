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'dan 'ya büyük darbe

Türk Silahlı Kuvvetlerince, 14-20 Nisan'da Tunceli, ve ile Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 37 terörist etkisiz hale getirildi.

TSKdan PKKya büyük darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada"Terörle Mücadele Harekatında, 14-20 Nisan 2018 tarihleri arasında, ikisi sözde lider kadroda olmak üzere toplam 37 terörist etkisiz hale getirilmiş, muhtelif tipte toplam 44 silah ele geçirilmiş, 41 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edilmiştir." denildi.

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  • 21 Nisan 2018, Cumartesi 12:49
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