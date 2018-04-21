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Almanlar böyle gördü: Zafer Erdoğan'ın!

Almanya'nın önde gelen dergilerinden , Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken hamlesiyle muhalefeti gafil avladığını ve zaferin Erdoğan'ın olacağını yazdı.

Almanlar böyle gördü: Zafer Erdoğanın!

Beştepe'de Genel Başkanı ile görüşen Cumhurbaşkanı , erken kararı aldıklarını duyurdu.

Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin 24 Haziran'da yapılacağını açıklaması siyaset koridorlarını hızlandırdı.

Partiler bir yandan ittifak çalışmalarına başlarken bir yandan da aday belirlemek için kolları sıvadı.

ALMANLARIN GÖZÜ SEÇİMLERDE
'de yaşanan siyasi hareketlilik, Alman basını tarafından yakın takibe alındı.

"ERDOĞAN KAZANACAK"
Ülkede yayın yapan dergisinde Maximilian Popp'un imzasıyla çıkan yazıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri kazanacağı ifadelerine yer verildi.

"MUHALEFET GAFİL AVLANDI"
"Erdoğan, bu çıkışıyla muhalefeti gafil avladı." diyen Alman gazeteci, muhalefetin bu dönemde zayıf gözüktüğüne dikkat çekti.

"HER ŞEYE RAĞMEN..."
Genel Başkanı 'nun "ılımlı siyasetçi" olarak nitelendirildiği yazı, şu ifadelerle noktalandırıldı: "Her şeye rağmen Erdoğan'ın ekonomik ve lojistik üstünlüğü seçimi kazanmak için yeterlidir."

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  • 21 Nisan 2018, Cumartesi 13:20
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