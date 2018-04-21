Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Ankara İl Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'nde konuştu.



Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;

15 Temmuz destanının merkezi Ankara'nın yiğit insanlarını muhabbetle selamlıyorum. Dünyanın dört bir yanında bulunan kahraman Mehmetçiğimizi, polisimizi alnından öpüyorum, muhabbetle selamlıyorum. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu zamana kadar sevgili gençler, AK kadrolarda görev yapan emek verem tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Hayatını bu uğurda kaybeden yol arkadaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Gücümüze güç katan tüm gençlerimize, tüm yol arkadaşlarımıza selam yolluyorum. Gençler size milletin adamı, Türkiye sevdalısı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletiyorum. Bugün Cumhuriyetimizin, demokrasimizin kalbinin attığı yerde Ankara'dayız. AK Parti iktidarı olarak 16 yıldır Ankara'ya çok büyük dönüşümü, değişimi yaşattık. Bugün bir başka güzel baş şehrimiz var. Ankara'yı dünyanın sayılı güzel baş şehirlerinden biri yaptık.



"SEÇİME GİDİYORUZ GENÇLER"

Yıldırım da sizin gibi seçimlere hazır gençler. Sevgili gençler seçime gidiyoruz seçime. Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği seçim kararı dün Meclis'te onaylanıp kesinleşti. Milletimiz için hayırlı olsun. Salonlar, sokaklar, Ankara bizi bekliyor. 24 Haziran'da yeni bir zafere hazır mısınız gençler? AK Parti olarak her seçimden milletimizin desteği ile yüzümüzün akı ile çıktık inşallah 24 Haziran'da da aynısı olacak. Bu başarının arkasında sizlerin inancı, alın teri var. Bu hareket enerjisini sizlerden, gençlerden alıyor. O halde Ankara'da yeni bir rekor kıracak mıyız gençler? Yeni bir destan yazacak mıyız? Siz 'evet' diyorsanız, 'tamam' diyorsanız bu iş bitmiştir. Ben de sizin kadar aynı heyecanı yaşıyorum.



"İKTİDARA ORTAK OLMAK İSTEDİLER"

16 Nisan bir dönüm noktasıdır. Türkiye geleceğe taşımada yetersizliği tescilli olan parlamenter sistemi terk etmiştir. Millet yönetimde istikrar, ekonomide istikrar demiştir. Parlamenter sistemde vesayet odakları her zaman iktidara ortak olmaya gayret ettiler. Milli iradeyi sürekli baskı altında tutmaya çalıştılar. Bazen doğrudan darbe ile bazen dolaylı olarak müdahalede bulundular. Sürekli siyaseti itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Bir gecede ekonomiyi batırdılar. Vatandaşlarımızın arasına ayrılık tohumları ektiler. Milletin hukukunu hiçe saydılar.

"ARTIK GERİYE DÖNÜŞ YOK"

Artık kesintisiz demokrasiden, hukuk devletinden, milli iradenin mutlak hakimiyetinden geriye dönüş yoktur. Büyük ve güçlü Türkiye hedefinden bizi döndürmeye kimsenin gücü yetmeyecek. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile siyasi sistemimizi daha güçlü yapacak yeni bir adım atıyoruz. Denge ve denetleme sistemi ile güçlü meclis, güçlü icra içeren bu değişikliği 24 Haziran'da hayata geçireceğiz.