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  1. Otel odasında zorla tutulan genç kızı polis kurtardı

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() Afrin ilçesine bağlı beldesinde çocuk, dahiliye, ve kulak burun boğaz bölümlerinden oluşan Hastanesi açtı.

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  • 21 Nisan 2018, Cumartesi 18:13
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