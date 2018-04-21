Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Afrin ilçesine bağlı Cinderesi beldesinde çocuk, dahiliye, fizik tedavi ve kulak burun boğaz bölümlerinden oluşan Acil Yardım Hastanesi açtı.
TSK, Cinderesi'ne kurdu
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Afrin ilçesine bağlı Cinderesi beldesinde çocuk, dahiliye, fizik tedavi ve kulak burun boğaz bölümlerinden oluşan Acil Yardım Hastanesi açtı.
Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri , TSK , ÖSO , YPG , PKK , Fizik tedavi , acil yardım , Cinderesi
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