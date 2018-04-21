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Şüphelinin attığı çuvaldan 219 üst kapağı çıktı

'nin ilçesinde, ekiplerini fark edip kaçan bir kişinin btığı çuvalda, üzerinde 'U.S.A.' ibaresi bulunan 219 üst kapağı ele geçirildi.

Şüphelinin attığı çuvaldan çıkanlar şoke etti!

ilçesinin sınırında bulunan 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı Ketina Hudut Karakol Komutanlığı ekipleri, keşif ve gözetleme çalışması gerçekleştirdi. ekiplerini fark eden bir kişi elindeki çuvalı atarak Irak topraklarına kaçtı.

Ekiplerin açtığı çuvalda, üzerinde 'U.S.A.' ibaresi bulunan 219 üst kapağı ele geçirildi. Jandarma ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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  • 21 Nisan 2018, Cumartesi 18:31
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