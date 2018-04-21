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Otel odasında zorla tutulan ı polis kurtardı

'dan kaçırılarak 'a getirilen 17 yaşındaki zorla tutulduğu otel odasından polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Genç kızı kaçırarak otel odasına kapatan iki kişi isi polis tarafından gözaltına alındı.

Otel odasında zorla tutulan genç kızı polis kurtardı
'da yaşayan bir aile dün öğle saatlerinden itibaren 17 yaşındaki G.A. isimli kızlarından haber alamadıklarını söyleyerek durumu polise bildirdi. ne giderek kayıp başvurusu yapan aile yakınları ve ekipler kaybolan ı bulmak için çalışma başlattı. Yaptıkları araştırmalarda G.A. isimli genç kızın son olarak Arslan K. ve Oktay C. ile görüldüğünü öğrenen aile yakınları polise haber verdi.

ŞAHISLARIN İZİ KİRALADIKLARI ARACIN GPS CİHAZINDAN BULUNDU
Soruşturmayı genişleten polis, şahısların araç kiralama firmasından otomobil kiraladıklarını belirledi. Şahısların kiralanan aracı zamanında geri getirmemesi üzerine firma sistemi üzerinden aracın nerede olduğunu tespit etti. Şüpheliler tarafından kiralanan aracın Beyoğlu'nda bir otoparkta park halinde olduğu belirlendi. Kaçırılan G.A.'nın şüpheli şahıslarla beraber olduğunu gören aile yakınları polisi arayarak yardım istedi.


GENÇ KIZI KAÇIRAN ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine giden ekipler G.A. isimli genç kızı kaçırdıklarını itiraf eden 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Taksim Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Genç kız aileye teslim edilirken, Arslan K. ve Oktay C.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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  • 21 Nisan 2018, Cumartesi 18:10
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