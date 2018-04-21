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Yol Durumu
  1. Şüphelinin attığı çuvaldan çıkanlar şoke etti!

yerli ünite ile çıkartılacak

çıkartma faaliyetlerinde kullanılmak için 'den ithal edilen glikol ünitesi, 'daki bir firma tarafından yüzde 100 yerli imkanlarla yarı fiyatına geliştirildi.


Petrolleri Anonim Ortaklığınca () çıkartma faaliyetlerinde kullanılmak üzere 'den ithal edilen glikol ünitesi, 'daki bir firma tarafından yerli imkanlarla üretildi.

TPAO ile Çorum faaliyet gösteren Cazgır İnşaat Isı Sistemleri AŞ arasında yapılan protokol kapsamında üretilen glikol ünitesi TPAO'ya teslim edildi.

Çıkartılan gazın sudan ayrıştırılarak saf hale gelmesini sağlayan ünite, testlerden başarıyla geçti. Bunun üzerine TPAO, Cazgır İnşaat Isı Sistemleri AŞ'ye 2 ünite daha sipariş verdi.

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  • 21 Nisan 2018, Cumartesi 18:34
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