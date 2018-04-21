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leri sabotaj planı deşifre oldu

İstihbaratı (Muhaberat) bünyesinde 25 yıl boyunca görev yapan Ebu İbrahim, Türkiye'deki sürecini rejim ve bağlantılı terör gruplarının sabote etmeye çalışacakları uyarısında bulundu.

25 yıl boyunca İstihbaratın El Muhaberat'ta görev yapan ve 2012'de katliamların artmasıyla görevinden ayrılan Ebu İbrahim, Türkiye'de başlayan sürecinin el Muhaberat tarafından sabote edileceği uyarısında bulundu. "Son 5 yılda Türkiye'de gerçekleşen tüm terör eylemlerinde El Muhaberat parmağı var" diyen Ebu İbrahim, önümüzde ki 2 ay içerisinde El Muhaberat'ın PKK, DHKP-C, DEAŞ, Liva İskenderun gibi terör örgütlerini kullanarak yeni sabotaj girişimlerinde bulunmayı deneyeceğini söyledi.

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  • 21 Nisan 2018, Cumartesi 10:03
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