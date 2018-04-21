25 yıl boyunca Suriye İstihbaratın El Muhaberat'ta görev yapan ve 2012'de katliamların artmasıyla görevinden ayrılan Ebu İbrahim, Türkiye'de başlayan seçim sürecinin el Muhaberat tarafından sabote edileceği uyarısında bulundu. "Son 5 yılda Türkiye'de gerçekleşen tüm terör eylemlerinde El Muhaberat parmağı var" diyen Ebu İbrahim, önümüzde ki 2 ay içerisinde El Muhaberat'ın PKK, DHKP-C, DEAŞ, Liva İskenderun gibi terör örgütlerini kullanarak yeni sabotaj girişimlerinde bulunmayı deneyeceğini söyledi.