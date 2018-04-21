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'de kazan kaynıyor

'de sular durulmuyor. Seçimlerin 24 Haziran'da yapılacağının açıklanması ile birlikte karışan CHP'de ile 'in Cumhurbaşkanlığına aday olmasına tepki gösteren CHP Sözcüsü, "Bunları ciddiye almayın" dedi.

CHPde kazan kaynıyor

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 24 Haziran'da yapılacağının duyurulması 'yi karıştırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı girdiği tüm seçimleri kaybeden CHP Genel Başkanı , adaylık konusunda kararını veremedi.

CHP'DE HERKES ADAY OLUYOR
CHP'deki bu belirsizlikten yararlanan ve , Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıkladı.

CHP'de şimdiden iki ismin aday olması, 'nin de aday olacağının konuşulması parti içerisinde rahatsızlığa neden oldu.

"CİDDİYE ALINACAK BİR KONU DEĞİL"
Canlı yayın konuğu olan CHP Sözcüsü , adaylık açıklamalarıyla ilgili şunları söyledi: "Bugünkü adaylık açıklamaları ciddiye alınacak bir konu değildir. Ciddiye alınıp üzerine konuşulacak bir konu da değildir. Partinin genel başkanı bu konuda 40 kere düşünüp 1 kere konuşurken, bizim 100 kere düşünüp 1 kere konuşmaktan bile imtina etmemiz gerekir."

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  • 21 Nisan 2018, Cumartesi 10:30
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