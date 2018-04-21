Eskortun intikamı

Evlilik vaadiyle kandırıldığını iddia eden eskort kadının intikamı acı oldu. Eşine ihanet eden adam boşanma davasıyla karşı karşıya kaldı. Evli ve iki çocuk babası M.Ö., para karşılığında eskortluk yapan Ö.U. ile birlikte oluyordu. İlişki aşka dönüştü. Kadının iddiasına göre M.Ö. kendisine evlilik vaadinde bulundu, çocuklarının 'boşandığı' eşiyle kaldığını söyledi. Ö.U. bir süre sonra adamın evli olduğunu öğrenince intikam planı yaptı. M.Ö.'ye ait çıplak fotoğrafları önce adamın bir arkadaşına, ardından karısına gönderdi. İhanete uğrayan boşanma davası açtı. M.Ö., eskort kadından şikayetçi oldu. Ö.U. hakkında, 3 yıldan 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. M.Ö., "Uygunsuz görüntülerimi yayınlayarak beni rencide etmiştir" derken, Ö.U. ise "Gururumla oynadığı için yaptım" diye konuştu. Duruşma tanık dinlenmesi için ertelendi.
Osman ASİLTÜRK
Osman ASİLTÜRK
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