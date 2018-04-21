Yeter dedi!

Sevgilisi tarafından tacize uğrayan genç kız, elini kana bulandı. Olay dün Adana'da yaşandı. İşsiz Muhammet Yıldırım (25), önceki gün yanında kız kardeşi Fatma Yıldırım (18) ile birlikte arkadaşı Şükrü Demiryürek'in kullandığı otomobille, sevgilisi Yeter Azgın'ın (19) yanına gitti. Grup, portakal bahçesindeki eve uğradı. Bu sırada Demiryürek, işi olduğunu söyleyerek ayrılırken, Fatma Yıldırım da yiyecek hazırlamaya başladı. Muhammet Yıldırım'da baş başa kaldığı Azgın'ı öpmeye kalkıştı. Genç kız da tepki göstererek gitmek istedi. Sevgilisini ikna etmek isteyen genç adam evde bulunan av tüfeğini kız arkadaşına vererek, "Al bunu, sana bir daha sarkıntılık edersem, beni vur" dedi. Ancak bir süre sonra yeniden taciz etti. Buna sinirlenen genç kız da tüfeği ateşledi. Kasığından vurulan Yıldırım kanlar içinde yere yığılırken, genç kız ise kaçtı. Demiryürek'i arayarak olayı anlattı. Ağabeyini kanlar içinde bulan Fatma Yıldırım ise kuzeni Ahmet Yıldırım'ı arayıp, yardım istedi. Sağlık ekipleri, Muhammet Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Jandarma Yeter Azgın, Fatma Yıldırım, Şükrü Demirbilek ve Ahmet Yıldırım'ı gözaltına aldı.
KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI
Kasığından vurulan Muhammet Yıldırım, çok kan kaybetti. Sağlık ekipleri gencin öldüğünü belirledi.
Murat KARAMAN
KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI
Kasığından vurulan Muhammet Yıldırım, çok kan kaybetti. Sağlık ekipleri gencin öldüğünü belirledi.
Murat KARAMAN
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