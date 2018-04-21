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Oda ı

Oda baskını
Ordu'da tekstil atölyesinde çalışan 17 yaşındaki G.A., dün ortadan kayboldu. Genç kızın son olarak Arslan K. ve Oktay C. ile görüldüğünü öğrenen aile polise haber verdi. Ekipler, şüphelilerin otomobil kiraladıklarını belirledi. GPS sistemi üzerinden aracın Beyoğlu'nda bir otelin otoparkında park olduğu tespit etti. Emniyet güçleri, G.A.'nın tutulduğu otel odasını bastı, kızı kurtardı, Arslan K. ile Oktay C.'de lobide yakalandı. Genç kız aileye teslim edilirken, Şüpheliler adliyeye sevk edildi.



'da 17 yaşındaki G.A. kaçırıldı. GPS takibi ile İstanbul'da olduğu çıktı. Otel odasına yapılan la kurtarıldı.

Mustafa KAYA
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  • 21 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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