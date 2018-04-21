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: 'nın kararı bağlayıcıdır

Lideri , "Hiçbir siyasi zihniyet acziyetinin faturasını çıkarmasın, 'nun alacağı karar, açıklayacağı takvim herkes için bağlayıcıdır." dedi.

Bahçeliden YSK açıklaması

Genel Başkanı , erken seçim ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, "MHP iradesini sonuna kadar koruyacak, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Erdoğan'ın önşartsız yanında duracak, desteğini harfiyen gösterecektir" diye konuştu.

"Hangi partilerin seçime girip giremeyeceği bizim gündemimiz değildir" ifadelerini kullanan Bahçeli, "'nin alacağı karar, açıklayacağı takvim herkes için bağlayıcıdır" açıklamasını yaptı.

Bahçeli, "Seçimlerin erkene alınmasıyla ilgili danışıklı dövüş ithamında bulunanlar, cumhur itttifakının başarısından ürken, Türk milletinin yeni bir tarih yazacak olmasından korkan yalancılar ve gayri milli çevrelerin yancıları olan şuursuzlardır. Parlamenter sisteme dönüş sinyalleri veren, bu kapsamda karanlık söylemlerle avunan tükenmiş siyasetçiler elbette millet iradesiyle terslenip tel tel dağılacaklar, neticede bozguna uğrayacaklardır" şeklinde konuştu.

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  • 21 Nisan 2018, Cumartesi 20:15
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