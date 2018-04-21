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'den ile ittifaka yeşil ışık

'da yapılacak e hazırlanırken, ile arasındaki ittifak vücut bulmaya başladı.

CHPden HDP ile ittifaka yeşil ışık

Devlet Bahçeli'nin çağrısından sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanseçimlerin 'a alındığını duyurdu.

Erken seçim kararından sonra cephesinde hareketlilik başladı. Henüz bir adayı olmayan CHP bir yandan da ittifak çalışmalarına hız verdi.

ÖRGÜT MEDYASINA KONUŞTU
Elini güçlendirmek isteyen , ittifak için görüşme takvimini hazırladı. Bu gelişmeler yaşanırken CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, terör örgütü 'nın ajansına konuştu.

Örgütün siyasi kanadına sıcak mesajlar veren Aksünger, terör soruşturmasında tutuklanan Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etmişti.

CHP-HDP İTTİFAKI KURULSUN
'ye en yakın partinin CHP olduğunun altını çizen CHP'li vekil, ittifakla birlikte HDP'nin baraj sorunun çözüleceğini sözlerine ekledi.

Örgüt medyasına konuşan CHP'li Aksünger, şunları söyledi:

"HDP'nin ittifakın dışında tutulması mevzu bahis değil. Belki söylemde olmadığı için öyle düşünülüyor. HDP'nin barajı aşacağını düşünürsek CHP'nin baraj sorunu olmayacağını düşünürsek zaten en sonunda gidip bir kişiye oy verilecek. Burada bir doğal ittifak var zaten. Burada tabiatı HDP ile uyabilecek tek parti CHP gibi gözüküyor. HDP ile ittifak yapmak veya ortak ilkelerde buluşmak bir problem olmamalı bence. İkinci turda herkes ittifak olacak görünüyor zaten."

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  • 21 Nisan 2018, Cumartesi 20:14
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