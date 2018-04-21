24 Haziran'da yapılacak kritik seçim öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazeteciler Okan Müderrisoğlu, Serpil Çevikcan ve Mustafa Kartoğlu'nun sorularını yanıtladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim açıklamasına ilişkin değerlendirme yapan Erdoğan, şunları kaydetti:"Bizim hafta başında da Sayın Bahçeli ile hafta içinde bir görüşme arzumuz olmuştu. Bu görüşme arzumuza da Sayın Bahçeli'nin çarşamba günü saat 13.30 için bir mutabakatı olmuştu. Salı günü de böyle bir durum ortaya çıkınca, ilk yapmam gereken arkadaşlarımla aynı gün malum benim de grup konuşmam vardı. Grup konuşmamda dikkat ederseniz ben 2019'u yine vurguladım. Çünkü arkadaşlarımın henüz ne diyeceğini bilmiyordum. 2019 Kasım'ına göre hareketle konuşmamı bitirirken, daha sonra bizim grup odamızın arkasında ufak bir toplantı odamız var. Orada arkadaşlarımla ilk değerlendirme yaptım. Bu değerlendirmeden sonra bir de geniş çaplı değerlendirelim istedim. O değerlendirmeden sonra bizim için artık erken seçim noktasında sadece bir tarih ve bu konuyla ilgili takvimin belirlenmesi kalıyordu."





Çarşamba günü bir toplantı daha yaptıklarını ve MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşmeye bu şekilde girdiklerini anlatan Erdoğan, görüşme esnasında Bahçeli'ye tekliflerini, kendi tekliflerine karşı bir teklif olarak sunduklarını aktardı.

NEDEN 24 HAZİRAN?

Bahçeli'nin de olumlu yaklaştığını, gerek ülkede okulların kapanması düşünülerek, gerekse üniversite imtihanlarının yapılacağı göz önüne alınarak 24 Haziran tarihinin belirlendiğini ifade eden Erdoğan, "Toplantıdan çıkar çıkmaz YÖK ile görüşme yaptık. Malum YÖK Cumhurbaşkanlığına bağlı. Burada bir gerçek de ortaya çıkıyor. Çok seri karar alabilmenin bu bir ispatı oluyor. Hemen sayın başkana arkadaşlarım konuyu ilettiler. YÖK bir hafta sonraya üniversite giriş imtihanlarını aldı. Biz de böylece 24 Haziran kararını aleniyete geçirmiş olduk. O gün basın toplantısına çıktığımda da bunları masanın üzerinden kaldırmış olarak çıktım, 24 Haziran tarihini erken seçim tarihi olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığım basın toplantısında açıklamış oldum. Böylece şimdi 24 Haziran artık yaz tatiline gitmeden, bayramın ertesinde, üniversite imtihanlarına hazırlık noktasında bir haftalık süreyi ortaya koyarak giriyoruz. 24 Haziran ülkemiz ve milletimiz için inşallah hayırlara vesile olsun. Bütün milletimiz bu yola çıkarken tabii ki en ağır görev Yüksek Seçim Kuruluna düşecek. Yüksek Seçim Kuruluna da başarılar diliyoruz." diye konuştu.

Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısını canlı olarak izleyip izlemediği sorusu üzerine Erdoğan, o esnada yolda olduğunu, Bahçeli'nin grup konuşmasına başladığı anı dinlediğini, fakat grup konuşmasına yönelik vakti yaklaştığı için bir kısmını dinleme imkanı olduğunu söyledi.

Erdoğan, yolda bir kısmını dinlediği konuşmada dile getirilen 26 Ağustos tarihini TBMM'ye geldiğinde Başbakan Binali Yıldırım ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile kısaca değerlendirdiğini kaydetti.

ERKEN SEÇİM ÖNCEDEN KONUŞULDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Baskın seçim, danışıklı dövüş" iddialarıyla ilgili şunları söyledi:

"Bu iddiaların hepsi ortada. Çünkü ana muhalefet, erken seçim konusunu aylardır gündemde tutuyor. Erken seçimle yattılar, erken seçimle kalktılar. Böyle bir durum söz konusu değil. Fakat bizim de malum erken seçim konusu, AK Parti olarak bizim prensiplerimiz arasında hiç olmamıştır. O süreçlerde özellikle bu konulara, 'bizim için gündemde erken seçim yok' demişiz. Son cumhur ittifakını beraber olgunlaştırdığımız müttefikimizin bu açıklaması durumu değerlendirmemizi gerektirdi. Bunun üzerine durumu değerlendirelim istedik. Değerlendirdik ve böylece buraya geldik. Yoksa önceden böyle bir görüşme, sufle etme söz konusu değil. Nitekim yola da böyle çıkışımız oldu."





"1,5 YIL DAHA CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMINDA OTURABİLİRDİM AMA BİZ BUNU DÜŞÜNMEDİK"

24 Haziran erken seçim kararından önce Cumhurbaşkanlığı seçimine yaklaşık bir buçuk yıl olduğunu hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yani bu ne demektir? Ben 1,5 yıl daha cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturma rahatlığına erişebilirdim. Biz bunu düşünmedik. Bizim düşündüğümüz tek şey var, ülkemizin huzuru, refahı nerede?



SURİYE'DEKİ OPERASYONLAR

Askerimizi ve Özgür Suriye Ordusu'nu tebrik ediyorum. Afrin harekatında 4 bin 254 terörist etkisiz hale getirildi. Suriye tarafından ciddi tehditler aldığımız yerler var.



ABD'NİN YPG'YE DESTEĞİ

Kuzey Suriye'deki üsler kime karşı? Biz paramızla ABDden silah alamıyoruz ama bu terör örgütlerine ne yazık ki ABD, koalisyon güçleri ücretsiz olarak bu silahları, bu mühimmatı verebiliyor. Demek ki tehdit nereden geliyor? Öncelikle stratejik ortaklardan geliyor.



ERKEN SEÇİM

YSK seçim takvimini açıklayınca yol haritamızı belirleyeceğiz. Temayül yoklamasını yapacağız, çünkü temayül olmadan milletvekili adaylarımızı belirmek doğru olmaz.



ÖZEL SEKTÖRE KABİNE TEKLİFİ

Kuvvetler ayrılığı çok daha güçlü olacak. Özel sektörde başarılı arkadaşlara kabine teklifi yapabiliriz. Ekonomiyi de emanet edebiliriz neden etmeyelim?



SEÇİMDE AK PARTİ- MHP İTTİFAKI

Bizim özellikle MHP ile normal şartlarda dahi azami müştereklerimiz var. Ama CHP ile asgari müştereğimiz yok. Yerli ve milli ittifakı CHP ile yürütmek mümkün değil. CHP'nin bakışı yerli ve milli değil. Türkiye'yi şikayet edeni, milli olarak değerlendirebilir misiniz? İttifakın ruhu şüphesiz ki var. Bu, kardeşlik ruhudur. Bu ittifaka da tarafların saygı duyması, başarıyı getirecektir. Mühür hangi tarafa vurulursa onun hanesine yazılacaktır. Tüm bunlarla beraber oradaki sayının bir tane bile fazla olması dahi, ittifakı güçlü yapabilir. Cumhur ittifakının başkan adayı zaten bellidir.



ASKERİ ALANDA YERLİ ÜRETİM

Yerli jet uçaklarını da yapmak durumundayız. Denizaltı için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özel sektörü teşvik ediyoruz. Bu işte özel sektör olsun.







YARDIMCILARINI AÇIKLAYACAK MI?

Seçim öncesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı açıklamayacağım.



CHP LİDERİ KEMAL KILIÇDAROĞLU CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLACAK MI' KONUSU

Gönlüm, ana muhalefetin başındaki zatın bu yarışta olmasını ister. Bazen o kadar ileri, güya özgüvenle ilgili sözleri oluyor ki, o zaman hiç endişe etmesin, başkasını da aramasına gerek yok. Kendisi meydana çıksın. Milletin ona hangi oranda oy vereceğini görmesinde fayda var.



28 ŞUBAT DAVASI

Karar, nihai karar değil, süreç devam edecek. Mağdurların mazlumların her şeyden önce tatmin olmasını temenni ederim. Onların durumu hepsinden öte bir durumdur.



DOLAR VE EURO'NUN YÜKSELİŞİ

İthalat, ihracatta yerli ve milli parayı önemsiyorum. Faizi ne kadar yükseltirseniz enflasyon da yükselecektir. Faizi indirdiğimiz anda enflasyon da düşecektir. Kur-faiz ilişkisini Batılılar gibi düşünmüyorum.



AVUSTURYA BAŞBAKANI'NIN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Kurz'un Avusturya'da Türkiye'deki erken seçim için yapılacak kampanyalara engel olacağını açıklamasına ilişkin, "Burada daha fazlada ismini anmama gerek yok. Avusturya'nın başındaki bu zatın attığı bu adımlar kendisine ters dönecek adımlardır. Bunlarda bunun bedelinin uluslararası toplumlarda ödeyecektir." dedi



Erdoğan ayrıca, "(Yurt dışında) 10-11 bin kişilik bir spor salonunda, şu anda ülkeyi açıklamayacağım, bulanacağım ve orada Türk vatandaşlarıma sesleneceğim"" dedi.

ADİL ÖKSÜZ AÇIKLAMASI

FETÖ ile mücadele kararlılıkla sürecek, taviz vermek mümkün değil. Arkasında ABD var, bu adam 400 dönümlük yerde paşa paşa yaşıyor. Brunson'u istiyorsanız, atılan adımlara bir bakın. Suçluları iadesi anlaşmasıyla bu adamı niye deport etmiyorsun? Yurtdışından 83 FETÖ'cüyü getirdik, bunlar kararlılıkla devam ediyor. 19 ülkeden 83 FETÖ yöneticisini getirdik. İstihbarat doğru çıkarsa Adil Öksüz'le ilgili adımı da atacağız