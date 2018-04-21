CHP'nin 24 Haziran'da gerçekleştirilecek "Erken Genel Seçim"le ilgili yaptığı "Baskın Seçim" eleştirisi ve stratejisini bu söylem üzerine kurması 1946'da yapılan ve baş rolünde CHP'nin bulunduğu iki seçimi akıllara getirdi.

Bu seçimlerde CHP 3 ay içerisinde iki defa erken seçim kararı alarak dünya siyaset tarihine geçti. Üstelik bu erken seçim kararlarında yerel seçimler bir ayda sonuçlandırılırken, genel seçimler sadece 41 gün içerisinde bitirilmişti. Ve ülkede o dönem OHAL'den daha ağır şartları olan "sıkıyönetim uygulaması" vardı.