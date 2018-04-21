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'nin baskın lerle dolu kirli tarihi

24 Haziran'da kararının alınmasının ardından 'baskın seçim' diyerek algı oyunlarına başlayan 'nin tarihte sıkıyönetim uygulaması altında 30 gün ve 41 gün içerisinde yaptığı seçimler ortaya çıktı.

'nin 24 Haziran'da gerçekleştirilecek "Erken Genel Seçim"le ilgili yaptığı "Baskın Seçim" eleştirisi ve stratejisini bu söylem üzerine kurması 1946'da yapılan ve baş rolünde CHP'nin bulunduğu iki i akıllara getirdi.

Bu seçimlerde CHP 3 ay içerisinde iki defa erken seçim kararı alarak dünya siyaset tarihine geçti. Üstelik bu erken seçim kararlarında yerel seçimler bir ayda sonuçlandırılırken, genel seçimler sadece 41 gün içerisinde bitirilmişti. Ve ülkede o dönem OHAL'den daha ağır şartları olan "sıkıyönetim uygulaması" vardı.

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  • 21 Nisan 2018, Cumartesi 16:43
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